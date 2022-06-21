Yalnız bırakmadılar

Babalar Günü sebebiyle çalışan ve Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören babaları AK teşkilat ziyaret etti. Ziyarette günün anısına hediye taktiminde bulunan AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Bugün Babalar Günü olması hasebiyle pazar gününü evinin rızkı için çalışan babaları ve Şehir hastanesinde yatan babalara ziyaretlerde bulunduk. Fırtınalarla asla yıkılmayan, duygulansa da ağlamayan, sert mizacının altında babacan bir yürek yatan, herkesten sonra uyuyup, kollayan, ömrünü yuvasına adayan, ülkesine hayırlı evlatlar yetiştiren tüm babaları bu özel gününde yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi