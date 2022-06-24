Yalçın’a ziyaret

Belediye Başkan Nezih Yalçın, Muhtar Mustafa Güler’i makamında ağırlayarak, mahallede yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretinden dolayı Muhtar Güler’e teşekkür eden Başkan Yalçın, “Emek Mahallesi Muhtarımız Mustafa Güler kurumumuzu ziyaret etti. Emek mahallesinde yapacağımız çalışmalar hakkında kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca 2003 yılından beri bambu mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmesiyle ilçemizde istihdama ve üretime katkı sağlayan sektöründe söz sahibi Bambu Life’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında da kendisinden bilgi aldık. Nazik ziyaretleri ve hediyeleri için muhtarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim,” dedi.

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