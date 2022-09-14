Başkan Şerefli, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyon komisyonu ile Yapı Kredi Bankası arasında Nisan 2021'de imzalanan maaş promosyonunun güncellenmesi hakkında süreci yetkili ve gözlemci sendika olarak yakından takip ediyoruz” dedi.

Yapı Kredi Bankası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve 3 bin 200 eğitim çalışanını ilgilendiren mevcut promosyon anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili çalışma Promosyon Komisyonu tarafından başlatılmış olup önemli bir mesafe alındığını belirten Şerefli, “İlgili banka ile yapılan uzun süren görüşme ve yazışmalar sonucunda gelinen noktada; ilgili bankaya alternatif tekliflerin sunulması için komisyon en yakın zamanda toplanarak bankaya resmi teklifte bulunulacak bankanın teklifi değerlendirmesi beklenerek gerekli çalışmalar tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi