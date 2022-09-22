Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.245,76
ALTIN
986,01
DOLAR
18,35
STERLİN
20,76
EURO
18,10

Yakalama çalışmaları sürüyor

Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracından bavul içerisinde 3 kilograma yakın altın çalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Yakalama çalışmaları sürüyor

Kuyumcu kuryesi Salih Ünal’ın aracı dün akşam saatlerinde Sorgun ilçesinde biri kadın olmak üzere maskeli 3 kişi tarafından soyuldu.
Kırıkkale’den aldığı altın ve ziynet eşyası ile Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelen kuyumcu kuryesi Salih Ünal’ı, şüpheliler takibe aldı. Sorgun ilçesine gelen Ünal, içerisinde altın ve ziynet eşyası olan aracını yol kenarına park ederek karşı caddedeki kuaföre girdi. Şüpheliler ise Ünal’ın aracının yanına kendi araçlarını park ederek kuyumcu kuryesinin aracının arka camını kırıp kapıyı açtı. Şüpheliler arka koltukla bagaj arasına gizlenen içi altın ve ziynet eşyası dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.
Kuyumcu kuryesi Ünal’ın durumu emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının izlenmesi üzerine eşkalleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anını anlatan kuyumcu kuryesi Salih Ünal ise olayın 2 dakika kadar sürdüğünü ve şüphelilerin biran önce yakalanmasını istedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yakalama çalışmaları Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler deprem anını yaşadı
Öğrenciler deprem anını yaşadı
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
'Esnafımızın yanındayız'
'Esnafımızın yanındayız'
Çalışmalar değerlendirildi
Çalışmalar değerlendirildi
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
Yozgat konuşuldu
Yozgat konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim