Yakacık’ta bir araya geldiler

7’den 70’e yüzlerce Yozgatlının bir araya gelerek türküler söyleyip halaylar çektiği pikniğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut İbiş ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Etkinliğe katılarak Yozgatlıları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, “Pandemi süreci nedeniyle arkadaşlıklardan, dostluklardan uzaklaştık. Bu sıkıntıların yanında Cumhuriyet tarihinin en zor ekonomik şartları ile baş etmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntılarımızı atlatmanın yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçiyor. Kardeşliğe, barışa ve dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilik ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi adına hemşehri derneklerine tam destek verdik. STK’larımız vatandaşlarımızın bir arada kardeşçe yaşaması için büyük bir görev üstleniyor. Yenimahalle Belediyesi olarak hemşehri derneklerine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

YAŞAR’A TEŞEKKÜR

YDDF Başkanı İbiş de derneklere verdiği destekten ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “2011 yılında kurduğumuz YDDF olarak Yozgatlıların bir arada olması ve birlik beraberliğin korunması için her yıl etkinlikler düzenliyoruz. Bu süreçte ihtiyacımız olan her anda yanımızda olarak bize destek sunan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. »İHA