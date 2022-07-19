Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.451,27
ALTIN
959,27
DOLAR
17,49
STERLİN
20,91
EURO
17,75
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Yağışlara dikkat

Yozgat’ın doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Yağışlara dikkat

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Yozgat: Parçalı bulutlu 22
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 27 Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 
»İHA

Son Güncelleme: 18.07.2022 19:03
Anahtar Kelimeler:
Yağışlara Dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta kaza: 2 ölü
Yozgat’ta kaza: 2 ölü
Eşsiz manzara
Eşsiz manzara
Kerkenes Harabeleri keşfedilecek
Kerkenes Harabeleri keşfedilecek
Personele zam sürprizi
Personele zam sürprizi
Girişimciye yol yok
Girişimciye yol yok
Kurslara ziyaret
Kurslara ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim