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Yağışlar devam edecek

Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. 

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Yağışlar devam edecek

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.
»İHA
 

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Yağışlar Devam Edecek
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