Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Yollar göle dönerken araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde Yeniyol Mahallesi'nde dere yatağında taşkınlar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle elektrik arızaları oluştu. İlçenin bazı bölgelerine kısa süreli elektik verilemedi. Ahırlarda bulunan samanlar ise sele teslim oldu.

Bayındırhüyük ve İsaklı köylerinde ise dolu yağışı nedeniyle pancar ekili arazilerde zarar oluştu. »İHA