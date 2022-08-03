Yabani otlar temizlendi

Yaz ayları ile birlikte boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliği boş arsalar, cadde, sokak, refüj, kaldırım ve yol kenarlarında tırpanlar ve ot biçme makineleri ile biçilerek yapılıyor.

Sorgun’un bakımına ve çevre temizliğine özen gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Tabiatın canlanmasıyla doğal olarak yol kenarları, orta refüjler, kaldırım kenarları ve boş arsalarda yabani otlar çıkıyor. Hummalı bir çalışma başlatarak görüntü kirliliğine sebep olan bu otların temizlenmesini sağlıyoruz” dedi.

Bazı mahallelerde yabani otlar biçilerek temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Ekinci, diğer alanlarda ise çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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