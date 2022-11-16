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Yabani otlar temizlendi

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye ekipleri tarafından yabani otlar temizlendi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Yabani otlar temizlendi

Vatandaşların düzenli olarak kullanmış oldukları yollarda tehlike saçan otlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Belde de temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Kasaba halkının geçiş güzergahında tehlike oluşturan boyunca tüm yabani otları ve verimsiz çalıların ağaçların tamamı temizlenerek halkımıza daha verimli ve güvenli yol güzergahı sunduk. Gerek yaya ve gerekse araç geçişlerinde rahatlık sağlandı cadde tamamen temizlendi. Devam eden çalışmalarda bizlere destek veren vatandaşımıza da ayrıca teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

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Yabani Otlar Temizlendi
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