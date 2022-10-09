Yabani otlar temizlendi

Beldenin giriş istikametindeki tehlike arz eden uzayarak trafik akışında sorun oluşturan yabani otlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler yol kenarlarındaki otlar greyder ile küreme suretiyle temizlendi.

Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, “Sırçalı kasabasına Yamaçlı kasabasından giriş istikametindeki tehlike arz eden görüş istikametine engel olan çalı gurubuna çalışma yaparaktan vatandaşlarımızın trafikteki görüş açısını rahatlattık.” dedi. »Haber Merkezi