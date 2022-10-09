Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

Yabani otlar temizlendi

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde, belediye tarafından yol kenarı ve boş arsalarda uzayan yabani otları temizlendi. 

09 Ekim 2022 Pazar 02:14
Yabani otlar temizlendi

Beldenin giriş istikametindeki tehlike arz eden uzayarak trafik akışında sorun oluşturan yabani otlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.  Ekipler yol kenarlarındaki otlar greyder ile küreme suretiyle temizlendi.
Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, “Sırçalı kasabasına Yamaçlı kasabasından giriş istikametindeki tehlike arz eden görüş istikametine engel olan çalı gurubuna çalışma yaparaktan vatandaşlarımızın trafikteki görüş açısını rahatlattık.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yabani Otlar Temizlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kandilin önemi anlatıldı
Kandilin önemi anlatıldı
Dualarla temel atıldı
Dualarla temel atıldı
Namazda buluştular
Namazda buluştular
Yıkımda son aşama
Yıkımda son aşama
Çat kapı ziyaret
Çat kapı ziyaret
Farkındalık projesi
Farkındalık projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim