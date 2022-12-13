Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yabancı uyruklu biri kadın 2 şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 4 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti. »AA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Uyruklu 2 şüpheli Tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koop bakkal uygulaması başladı
Koop bakkal uygulaması başladı
Yıllık olağan denetim
Yıllık olağan denetim
Göçmenlerle Cami buluşması
Göçmenlerle Cami buluşması
Dijital bağımlılık konferansı
Dijital bağımlılık konferansı
Üniversiteye yoğun ilgi
Üniversiteye yoğun ilgi
Öğrencilerden görsel şov
Öğrencilerden görsel şov
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim