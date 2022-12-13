Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 4 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti. »AA
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 4 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.