Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.511,37
ALTIN
979,18
DOLAR
17,73
STERLİN
21,30
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

‘Vizyon katacak’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
‘Vizyon katacak’

Belediyenin vizyon projelerinden olan Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi Yozgatlıların nefes alacağı sosyal ve kültürel alanlarla şehre önemli bir vizyon katacak bir proje olduğunu belirten Başkanı Köse, ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Çapanoğlu Büyük Camii Çevresi düzenlemesi projesini yerinde inceledi. Çalışanlara kolaylık dileyen Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Göreve geldiği günden itibaren yoğun bir mesai harcadıkları ve ihalesi TOKİ tarafından yapılan Çapanoğlu Büyük Camisi çevre düzenlemesi projesinde 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar ve meydan olacağını ifade eden Köse, "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi etrafı güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.
Köse, “Daha önceki dönemlerde de belediye başkanlarımız Büyük Camii çevresinde çalışmalar yaptılar ve belirli yerlere kadar getirdiler ama yeterli olmadı. Sonrasında biz göreve geldikten hemen sonra özellikle şehrimizin kimliği olan tarihi dokumuzun herkes tarafından bilindiği Çapanoğlu (Büyük) Camii'nin  çevresini bu projeyi ihya ederek, biran önce şehrimize kazandırmak için  elimizden gelen gayreti gösterdik. Geldiğimiz nokta itibari ile de kamulaştırma işlemlerinin pek çoğunu yaptık. Çapanoğlu (Büyük) Camimiz de merkezimizde bulunan göz bebeği bir camiimiz. Yaklaşık 10 Bin metre karelik bir proje alanımız var. Bu proje alanı içerisinde yeni tip lavabolarımızın, kültür evimizin, kültür merkezimizin olduğu  ve aynı zamanda da imalathanemizin, aşevimizin olduğu ve özellikle daha öncesinde de bizim seçim çalışmalarında bahsettiğimiz hocalar kahvesi kültürümüz vardı bizim o kültürü yeniden ihya edeceğimiz bir şekilde hocalar kahvesi kültürünü de yaşatacağımız bir alan da inşa edeceğiz. Yozgatlı halkımızın özellikle Büyük Camii çevresinde bulunan hemşehrilerimizin vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir proje. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza başta şahsım adına ve şehrim adına teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sene bu zaman inşallah bu proje tamamlanmış olacak ve vatandaşlarımız burada güzel bir alana sahip olacak” ifadelerini kullandı.  
» Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Vizyon Katacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasat Bayramı
Hasat Bayramı
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Hacılar döndü
Hacılar döndü
Toplantı düzenlenecek
Toplantı düzenlenecek
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Başkana ziyaret
Başkana ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim