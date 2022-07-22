Belediyenin vizyon projelerinden olan Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi Yozgatlıların nefes alacağı sosyal ve kültürel alanlarla şehre önemli bir vizyon katacak bir proje olduğunu belirten Başkanı Köse, ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Çapanoğlu Büyük Camii Çevresi düzenlemesi projesini yerinde inceledi. Çalışanlara kolaylık dileyen Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göreve geldiği günden itibaren yoğun bir mesai harcadıkları ve ihalesi TOKİ tarafından yapılan Çapanoğlu Büyük Camisi çevre düzenlemesi projesinde 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar ve meydan olacağını ifade eden Köse, "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi etrafı güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

Köse, “Daha önceki dönemlerde de belediye başkanlarımız Büyük Camii çevresinde çalışmalar yaptılar ve belirli yerlere kadar getirdiler ama yeterli olmadı. Sonrasında biz göreve geldikten hemen sonra özellikle şehrimizin kimliği olan tarihi dokumuzun herkes tarafından bilindiği Çapanoğlu (Büyük) Camii'nin çevresini bu projeyi ihya ederek, biran önce şehrimize kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Geldiğimiz nokta itibari ile de kamulaştırma işlemlerinin pek çoğunu yaptık. Çapanoğlu (Büyük) Camimiz de merkezimizde bulunan göz bebeği bir camiimiz. Yaklaşık 10 Bin metre karelik bir proje alanımız var. Bu proje alanı içerisinde yeni tip lavabolarımızın, kültür evimizin, kültür merkezimizin olduğu ve aynı zamanda da imalathanemizin, aşevimizin olduğu ve özellikle daha öncesinde de bizim seçim çalışmalarında bahsettiğimiz hocalar kahvesi kültürümüz vardı bizim o kültürü yeniden ihya edeceğimiz bir şekilde hocalar kahvesi kültürünü de yaşatacağımız bir alan da inşa edeceğiz. Yozgatlı halkımızın özellikle Büyük Camii çevresinde bulunan hemşehrilerimizin vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir proje. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza başta şahsım adına ve şehrim adına teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sene bu zaman inşallah bu proje tamamlanmış olacak ve vatandaşlarımız burada güzel bir alana sahip olacak” ifadelerini kullandı.

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