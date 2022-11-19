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“Vergi dilimleri düzenlenmeli”

Yozgat Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Yozgat Memur Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, “Harcırahlar ve vergi dilimleri gelir kaybı oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.” dedi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
“Vergi dilimleri düzenlenmeli”

Konu ile ilgili yazılı basın açıklamasında bulunan Başkan Kenan Şerefli şu ifadelere yer verdi:
“1-Harcırah tutarlarının piyasa koşulları karşısında yetersiz kaldığını/kalacağını ve Gelir Vergi Diliminin ‘gelir dağılımında adaleti’ sağlaması gerektiğini @HMBakanligi ve Cb.Strateji ve Bütçe Baş.’na ilettik
2-Harcırah tutarları, enflasyon rakamları karşısında kamu görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılama işlevini yitirmiştir. Nitekim düşük harcırah tutarları nedeniyle konaklama, yol masrafı vb. tutarlar kamu görevlilerine önemli küflet oluşturmaktadır.
3-Diğer taraftan, 2023 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmesi de hem gelir vergisi dilimleri için hem de harcırah tutarlarının piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi için ‘en alt düzeyde’ oransal bir rakam ortaya koymaktadır.
4-Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu süreçte, kamu görevlilerinin beklentileri de görülmeli, harcırah tutarları en az yeniden değerleme oranında artırılarak günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.
5-Devletimizin çalışanlarını koruyan sosyal desteklerine rağmen, Gelir Vergi Dilimleri yeterli düzenleme yapılmaması sözleşmeli kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlilerin önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte, bu kayıplar yılsonuna doğru daha derinden hissedilmektedir.
6-Gelir Vergi Dilimleri için uygulanması öngörülen yüzde 122,93 yeniden değerleme oranı yüksek gibi gözükse de, yeni yılda yapılacak iyileştirmeler sonrası kamu görevlilerinin yüzde 20 ve yüzde 27’lik dilime girmelerine engel olamayacak, gelir kayıplarını önlenemeyecektir.
7-Bu sebeple, kamu görevlilerimizin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için Toplu Sözleşme süreçlerinde de dile getirdiğimiz ‘Vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesi’ teklifimiz uygulamaya konulmalı, Gelir Vergi Dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir.” 
»Haber Merkezi

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Vergi Dilimleri Düzenlenmeli
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