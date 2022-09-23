Velilerle toplantı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. 2022-2023 yeni eğitim ve öğretim yılının ilk veli toplantısı Yunus Emre Anadolu Lisende gerçekleştirildi. İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve okul idarecileri velilerin isteklerini ve önerileri dinlenerek gerekli noktalarda çalışmalara başlanılması için kararlar alındı. Toplantı sonunda Yoldaş, katılımlarından ve ilgilerinden dolayı velilere teşekkür etti. »Haber Merkezi