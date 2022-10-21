Velileri dinledi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’unda katılmış olduğu ‘Okul-Aile Birliği’ toplantısına okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında istişarede bulunduklarını belirten Aksoy, “Ahmet Yesevi İlkokulumuz da düzenlenen Okul-Aile Birliği toplantısına katıldık. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve alınan kararların uygulanmasında eş güdümü sağlamak için katıldığımız toplantıda velilerimizden gelen talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduk. Alınan kararların öğrencilerimize ve velilerimize faydalı olmasını diliyor, aydınlık yarınlarımız için çalışan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için.” dedi. »Haber Merkezi