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Vekâletle kurban toplantısı

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından ‘Vekâletle Kurban Toplantısı’ düzenlendi. İlçe Müftüsü Recep Şimşek'in başkanlığında Din Görevlilerinin katılımı ile aylık mutad toplantı yapıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:15
Vekâletle kurban toplantısı

2022 yılı vekâleten kurban programının Diyanet TV'den izlenildiği toplantıda, ayrıntılı sinevizyon gösterileri sunumları gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarla Din Görevlilerine konunun önemi hakkında farkındalık oluşturuldu. . İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “2022 yılı vekâletle kurban organizasyonunun hayırlı olmasını temenni eder hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 08.06.2022 14:43
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