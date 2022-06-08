Vekâletle kurban toplantısı

2022 yılı vekâleten kurban programının Diyanet TV'den izlenildiği toplantıda, ayrıntılı sinevizyon gösterileri sunumları gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarla Din Görevlilerine konunun önemi hakkında farkındalık oluşturuldu. . İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “2022 yılı vekâletle kurban organizasyonunun hayırlı olmasını temenni eder hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.
Haber Merkezi
2022 yılı vekâleten kurban programının Diyanet TV'den izlenildiği toplantıda, ayrıntılı sinevizyon gösterileri sunumları gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarla Din Görevlilerine konunun önemi hakkında farkındalık oluşturuldu. . İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “2022 yılı vekâletle kurban organizasyonunun hayırlı olmasını temenni eder hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.