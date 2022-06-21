Vekaletle Kurban dönemi

Kızılay, vekâlet bedelini de yurt içine 2 bin 475 lira yurt dışı için ise bin 475 lira olarak açıkladı. Hayırseverlerin kurban vekâletlerini yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatacak. Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş yaptığı açıklamasında Kızılay'ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasının 2022 yılında da devam ettiğini söyledi. Türkiye dâhil 22 ülkede toplam 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedeflediklerini dile getiren İbiş, 2022 yılı için vekâlet bedelini yurt içinde 2 bin 475 lira yurt dışı için bin 475 olarak belirlediklerini ifade etti. Yurt dışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 USD veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 USD veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay'a verebileceklerini anlatan İbiş, ‘’Kızılay'a verilecek kurban vekâletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. Hedefimiz yurt içinde 42 bin, yurt dışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dâhil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1,5 milyon kurban eti ulaştırılma planı yapılmış durumda. Bağışçılarımız vekâletlerini verecekler. Daha sonra vekâleti veren bağışçımıza SMS veya eposta şeklinde bilgilendirme yapılacak. İslami usullerde modern ve hijyenik koşullar kesimler yapılacak. Veteriner hekimlerin denetimleri ile kesimler denetlenecek. Bütün hisse sahiplerinin isimleri okunarak noter gözetiminde kesimler gerçekleştiriliyor. Kesimin tamamlandığı bildirilmiş oluyor. Et ve süt kurumunun kombinalarında konserveleme yapılıyor. Konservelemeden sonra yıl boyu dağıtımı yapılacak şekilde hazırlanıyor’’ dedi.

KIZILAY İLE İYİLİK

SINIRLARI AŞIYOR

Söz konusu iyilik olunca sınırları ortadan kaldıran Kızılay, hayırseverlerin kurban vekâletlerini 2022 Kurban kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal'in bulunduğu delegasyonlar ile Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede keseceklerinin altını çizen İbiş, Kızılay, yurt dışı için vekâletleri alınan kurbanları, kesim işlemlerinin ardından anlık olarak pay ederek Kızılay uzmanları aracılığıyla dağıtacağına vurgu yaptı.

KURBAN VEKALETİ

KIZILAY'A NASIL

VERİLİR?

İbiş, ‘’Kurban vekâletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini; Şube Başkanlığımıza, PTT önüne açacağımız vekalet standına, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama. 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabından verebileceklerdir. 2022 Yılı Kurban vekalet döneminin hayırlara vesile olmasını, Kızılay'a vereceğiniz vekaletlerle ülkemizde, ilimizde ve yurtdışındaki mazlum coğrafyalarda milletimizin şefkat ve merhamet eli olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarında olmayı istiyoruz. Tüm İslam ümmetinin, ülkemizin ve hemşerilerimizin Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Haber Merkezi