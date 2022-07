Vekalet ile kurbanı anlattı

İl müftülüğü olarak faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettirdiklerini belirten Müftü Gülden, “Kurban Bayramına sayılı günlerimiz kaldı. Son yıllarda biz basamak basamak “Vekalet ile kurban” uygulamasında yukarıya doğru taşıdığımız bir ivmemiz var. En son 2020 yılı verilerinde bin 597 vekalet ile kurban almıştık. İlimiz genelinde 2021 yılında ise 2 bin 152 rakamına ulaştık. Bu sene ki hedefimiz onun üzerine çıkmak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın beraber organize ettiği bu faaliyet sadece ülkemizin içinde 81 ilimizin ilçemizin köyümüzün her bir köşesinde ki ihtiyaç sahipleri ile sınırlı olmayıp dünyanın dört bir köşesinde 140’ı aşkın ülkede, orada bulunan dini temsilciklerimiz kanalıyla, vekalet ile kesilen kurbanlar gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Proje ile hem ihtiyaç gidermesi yapılıyor hem de ülkemizin dışarıda ki tanıtımı temsili orada ki insan varlığımızın ülkemizle olan bağının bağlantısının güçlü kılınması adına böyle bir faaliyet inşa ediliyor. Sadece vakfımız değil elbette Kızılay’ımız devletimizin diğer kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları da ulaşıyor. Ama bu anlamda kurumsal açıdan bakıldığında diğer ülkelerde ki personel çeşitliliği açısından da bakıldığında başkanlığımız bu faaliyeti hakikaten yüzünün akı ile yürütüyor.

‘STANTLAR AÇTIK’

Her yıl olduğu gibi bu yılda projeyi duyurmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Gülden, “Cemaatimize kürsülerden vekalet ile kurban faaliyetinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ettiğini ilan ettik. Şuanda ilimizde 3 ayrı statta vekalet ile kurban alımı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi Çapanoğlu merkez camimiz her yıl olduğu gibi onun avlusunda. Diğer yer PTT önünde ki standımız ve 3’üncü standımız ise Yimpaş AVM’nin önünde kurduk. Hareketliliğin en yoğun olduğu vatandaşımıza hitap edeceğimiz noktaları seçmek sureti ile buralarda vekaletle kurban teslimatı alıyoruz. Sadece bu noktalar değil bizim her bir camimiz her bir kuran kursunda ki görevlilerimiz de benzer şekilde vatandaşlarımız vekalet vermek istediklerinde onlara ulaşmak sureti ile il ilçe müftülükleri kanalı ile bu emanetlerini teslim edebilirler. Ve gönül huzuruyla da teslim ettikleri bu emanetin en güzel ifa edileceğinden de emin olmalarını bilmesi ile kendilerine hatırlatmış olalım. Bu vekaletliyi kesilen kurbanlar, ülkemizde ki değerlendirme ayaklarından birinin de bizim yatılı hafızlık kuran kurslarımız olduğunu bir vesile hatırlatmak isterim. Yani bu tür emanetlerinin Allah’ın kitabını öğrenen ezberleyen orada eğitim alan çocuklarımıza ihtiyaç olarak, rızık olarak gittiğini de bir vesile hatırlatmış olalım. Hem ihtiyaç sahipleri bu anlamda onların ihtiyaçlarına katkı sunuluyor. Hem de ifade ettiğimiz gibi dini eğitimi alan kuran eğitimi alan hafızlık eğitimi alan yavrularımızın sofralarına da bu hayırsever vatandaşlarımızın vekaletlerinin yoluyla kesilen kurbanlar onların sofralarında bir rızık olarak onlara ikram ediliyor. Onların okudukları öğrendikleri hatmettikleri Kuran’dan eminim ki bir vesile bir fayda da bu tür katkı sunan kardeşlerimizin kendileri, aileleri hem de geçmişlerine bir rahmet vesilesi olacağına da sizler vasıtasıyla vatandaşımıza hatırlatmış olalım. İnşallah huzurla kurban bayramına ilerleyip bayramı aynı huzurla idrak etmeyi Cenabı Hak bizlere nasip eylesin. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen tüm Yozgatlı kardeşlerimize bir vesile şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Cenabı Hak sağlık afiyet içerisinde bayramı idrak edebilmeyi, geçmiş 2 yılda çektiğimiz sıkıntılardan ders alarak önümüzde ki zaman dilimini sahip olduğumuz nimetleri yerli yerinde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah” dedi.

