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Vefa ziyareti

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından 1 Ekim Yaşlılar günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ettiler.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:56
Vefa ziyareti

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından 1 Ekim Yaşlılar günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ettiler.

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları yönetimi Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ederek orada kalan yaşlıların hayır dualarını aldılar. 
Dün ve bugün arasında köprü kuran baş tacı, bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlıların büyük hazine olduklarını dile getiren AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Herkes için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Tecrübeleriyle bizlere her daim ışık olan, bugünlerimizin mimarları, kıymetli çınarlarımız geçmişimiz ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan bizlere her zaman doğru rehber olan yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli değerleridir. Elbet bir gün yaşlanacağımız ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılara gereken ilgiyi göstermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzurlu olması mümkün değildir. Büyüklerimize sahip çıkmayı, aynı zamanda geleceğimize de sahip çıkmak olarak görüyoruz. Yaşlılara gösterilen önem ve onların sıkıntılarının çözümü için gösterilen çaba o toplumun uygarlık göstergesinden biridir. Alparslan Türkeş Huzurevinde bulunan kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık.
Çınarlarımıza sağlıklı, hayırlı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, huzur ve bereket içerisinde sağlıklı bir ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Haber Merkezi
 

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Vefa Ziyareti
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