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Veda ziyaretleri

Sarıkaya ilçesinde Adli ve İdari Yargı 2022 Yaz Kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Oral ile İlçe Müftüsü olarak görev yapan ve Kayseri Melikgazi İlçe Müftülüğüne tayini çıkan Emrah Kandemir, Kaymakam Samet Serin’e veda ziyaretinde bulundu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Veda ziyaretleri

Cumhuriyet Başsavcısı'nı makamında ağırlayan Kaymakam Serin, ziyaretten duyduğu mem Sarıkaya’da güzel günlerinin geçtiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Abdullah Oral ise, teşekkürlerini ileterek Serin ile vedalaştı.
MÜFTÜDEN ZİYARET
İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Kaymakam Serin’i makamında ziyaret etti. 
Kandemir, “İlçemizdeki görev süremiz içerisinde İlçe Müftülüğü olarak yapmış olduğumuz dini ve hayri hizmetlerde sayın İlçe Kaymakamımız her zaman bizlerin önünü açarak maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemediler. Sayın Kaymakamımıza şahsım ve İlçe Müftülüğümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kandemir’e yeni görev yerinde başarı dileklerini ifade eden Serin, “Gerek kaymakamlığımız gerekse diğer kamu kurumlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan müftümüzün tayinin çıkması nedeniyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. İlçemizde yapmış oldukları dini ve hayri hizmetlerde göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.
»Haber Merkezi

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Veda Ziyaretleri
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