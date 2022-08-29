Veda ziyareti

Halıköy İlkokulu öğretmenlerinden Sıla Acar tayini çıkması nedeni ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, "Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz değerli meslektaşımıza nazik ziyaretleri ve ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Yeni görev yerinde üstün başarılar dilerim. Yolun açık olsun kıymetli meslektaşım" dedi.

»Haber Merkezi