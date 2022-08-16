Veda ziyareti

Asena Cengiz’i makamında ağırlayan İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu öğretmenlerinden Asena Cengiz tayini çıkması nedeni ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze veda ziyaretinde bulundu. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz değerli meslektaşımıza nazik ziyaretleri ve ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Yeni görev yerinde üstün başarılar dilerim. Yolun açık olsun kıymetli meslektaşım.” dedi.

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