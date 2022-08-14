Veda ziyareti

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri Muhsine Alkan ve Yusuf Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek veda ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy konuyla ilgili, “Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Muhsine Alkan ve Yusuf Alkan tayinleri çıkması nedeni ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze veda ziyaretinde bulundular. Birlikte çalıştığımız günlerin değerlendirmesini yapma imkânı da bulduk. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz değerli meslektaşlarımıza nazik ziyaretleri için ve ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Yeni görev yerlerinde üstün başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun kıymetli meslektaşlarım.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi