Veda ziyareti

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinin sona ermesi ile birlikte Yüksekokul Müdürü İlker Kılınç, Başkan Yalçın’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kılınç’a, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne atanan Abdulsamet Duran ve Müdür Yardımcıları Uğur Dağdelen ile Fatmanur Çullu eşlik etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini hakkıyla ifa ettikten sonra ilçemize veda eden İlker KILINÇ Hocam veda ziyaretine geldiler. Kıymetli hocama hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin.

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne atanan Abdulsamet Duran Hocam’a ve Müdür Yardımcılarımız Uğur Dağdelen, Fatmanur Çullu Hocalarıma başarılar diliyorum.” dedi.

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