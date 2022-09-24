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Veda ziyareti

Kadışehri ilçesinde, Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Büşra Kozan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’a veda ziyaretinde bulundu. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Veda ziyareti

İlçede Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan ve Yerköy ilçesine müdür yardımcısı olarak atanan öğretmen Büşra Kozan, İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, “İlçemizde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yaptığı süre içerisinde özel gereksinimi ile öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak için önemli çalışmalar yürüten ve müdürlüğümüzde de proje görevlerinde yer alıp güzel çalışmalar ortaya koyan Büşra Kozan Yerköy ilçesine Müdür Yardımcısı olarak atanması sebebiyle veda ziyaretinde bulundu. 
Nazik ziyaretlerinden dolayı değerli meslektaşıma teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
VEDA ZiYARETi
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