Veda ziyareti

İlçede Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan ve Yerköy ilçesine müdür yardımcısı olarak atanan öğretmen Büşra Kozan, İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, “İlçemizde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yaptığı süre içerisinde özel gereksinimi ile öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak için önemli çalışmalar yürüten ve müdürlüğümüzde de proje görevlerinde yer alıp güzel çalışmalar ortaya koyan Büşra Kozan Yerköy ilçesine Müdür Yardımcısı olarak atanması sebebiyle veda ziyaretinde bulundu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı değerli meslektaşıma teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

