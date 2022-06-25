Veda yemeği

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güner Yaman, Baro Temsilcisi Abdulkadir Gemici, avukatlar, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Çayıralan Adliyesi’nde görev yapan hakimler, Cumhuriyet savcıları, personel ve çok sayıda misafirler katıldı.

Görev yerleri değişen 14 hakim ve Cumhuriyet savcılarına yapmış oldukları başarılı ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, yeni görev yerlerinde başarı, sağlık ve huzur diledi.

Yeni görev yerlerinde yapacakları çalışmalarda aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı hizmetler dileyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan’da toplumumuzun adalet duygusunu güçlendirmek ve beklentilere cevap vermek için görev süreleri boyunca yapmış oldukları hizmet ve gayretlerinden dolayı tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın da yaptığı konuşmada yargı mensuplarına yeni görev yerlerinde başarılar dileklerinde bulundu.

SORGUN

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2022 Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi’yle görev yerleri değişen savcı ve hakimler için düzenlene yemek programında katıldı.

Ekinci, “İlçemizde görev yapan hakim ve savcılarımız, buradan güzel intibalar bırakarak ayrılıyorlar. Görev süresince göstermiş oldukları nezaketten, sıcakkanlılıklarından ve anlayışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

»Haber Merkezi

