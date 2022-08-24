Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.121,52
ALTIN
1.017,01
DOLAR
18,12
STERLİN
21,46
EURO
18,08

Veda mesajı

Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Tunceli iline bağlı Hozat ilçesi Kaymakamlığına atandı. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Veda mesajı

Yaklaşık 2 yıldır Çayıralan ilçesinde görev yapan Kaymakam Yıldız yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 2 yıldır görev yapmaktan mutluluk duyduğum Çayıralan ilçemizden Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Tunceli ili Hozat ilçesine atanmış bulunmaktayım.
Görev sürem boyunca bana verilen görevleri gerçekleştirmek ve devletin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza göstermek için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet adamı anlayışı ile adil bir şekilde Çayıralan’da yaşayan her vatandaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Bana verilen görevleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum. 
Çayıralan ilçemizin çok daha ileri seviyelere geldiğini görmek duasıyla, her gittiğimiz yerde tüm Çayıralanlı hemşehrilerimize kapımız ve gönlümüzün açık olduğunu belirtmek isterim. 
Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Valimiz Ziya Polat ve tüm çalışma arkadaşlarımız ile siz değerli Çayıralan halkına teşekkür ederim. Baki selam ve muhabbetle, Allah’a emanet olunuz.” dedi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Veda Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler gezerek öğreniyor
Gençler gezerek öğreniyor
Başkan’a ziyaret
Başkan’a ziyaret
Çalışmalar konuşuldu
Çalışmalar konuşuldu
Mezarı başında anıldı
Mezarı başında anıldı
Kemer denetimleri artırıldı
Kemer denetimleri artırıldı
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim