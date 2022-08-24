Veda mesajı

Yaklaşık 2 yıldır Çayıralan ilçesinde görev yapan Kaymakam Yıldız yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 2 yıldır görev yapmaktan mutluluk duyduğum Çayıralan ilçemizden Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Tunceli ili Hozat ilçesine atanmış bulunmaktayım.

Görev sürem boyunca bana verilen görevleri gerçekleştirmek ve devletin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza göstermek için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet adamı anlayışı ile adil bir şekilde Çayıralan’da yaşayan her vatandaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Bana verilen görevleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum.

Çayıralan ilçemizin çok daha ileri seviyelere geldiğini görmek duasıyla, her gittiğimiz yerde tüm Çayıralanlı hemşehrilerimize kapımız ve gönlümüzün açık olduğunu belirtmek isterim.

Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Valimiz Ziya Polat ve tüm çalışma arkadaşlarımız ile siz değerli Çayıralan halkına teşekkür ederim. Baki selam ve muhabbetle, Allah’a emanet olunuz.” dedi. »Haber Merkezi

