Vatandaşlarla buluştu



Kaymakam Ilıca’ya ziyarette İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir eşlik etti.

Namaz sonrası vatandaşla ile bir araya gelen Ilıca, bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi

