Vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Ilıca’ya ziyarette İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir eşlik etti.
Namaz sonrası vatandaşla ile bir araya gelen Ilıca, bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi
16 Ekim 2022 Pazar 02:20
Şefaatli ilçesinde, Kaymakam Yusuf Ilıca Cuma Namazını Saçlı Köyü Caminde kılındı.
Kaymakam Ilıca’ya ziyarette İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir eşlik etti.
Namaz sonrası vatandaşla ile bir araya gelen Ilıca, bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi