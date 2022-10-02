Vatandaşlarla buluştu

Cuma namazını Havza Kevser Cami'nde kılan Milletvekili Başer, namaz sonrası vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile buluşan Başer, sohbet ederek gönülleri aldı. Yapmış olduğu ziyaretleri kapsamında açıklamada bulanan Başer, “ ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Samsun’a bağlı Havza ilçesindeyiz. Havza Kevser Camii'nde eda ettiğimiz Cuma Namazı sonrası camii cemaatimiz ve Havzalı kardeşlerimizle hasbihal ettik. Hatırlarını sorduk. Gönüllerini okşadık. Rabbim birlik, dirlik ve kardeşliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI YAPILDI

‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Samsun’a bağlı Havza ilçesini ziyaret eden Başer, ‘Değerlendirme ve İstişare’ toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, İlçe Ana Kademe yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Başer toplantıda, “Millete hizmet davamızın sancaktarlığını yapan fedakar dava ve yol arkadaşlarımı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim kutlu davamızı mübarek kılsın. Zaferlerle taçlandırsın” şeklinde konuştu.

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