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Vatandaşlarla buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:50
Vatandaşlarla buluştu

Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret eden ve evlerinde kahve içmeye davet eden Çiğdem-Samet Güler çiftine ‘İlk fırsatta mutlaka geleceğim' diyerek söz veren Polat sözünü tutarak Güler çiftinin hanelerine misafir oldu. Ziyaretinde Polat, çocuklar ile satranç oynadı.
‘BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR’
Ziyaretleri kapsamında Polat, 3 milyon 8 bin 287 adayın katıldığı Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında 749’uncu olan Cemil Bayram’ı evinde ziyaret etti.
Cemil ile bir süre sohbet eden Polat, hiçbir başarının tesadüf olmadığını dile getirerek verilen her emeğin bir gün mutlaka karşılık bulacağını ifade edip Cemil ve ailesini tebrik etti.
Mehmet Hulusi Efendi Mahallesini ziyaret eden Polat, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Polat, vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. »Haber Merkezi 

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Vatandaşlarla Buluştu
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