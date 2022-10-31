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Vatandaşlarla bir arada

Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günlerinde Belediye Başkanı Celal Köse, 4 gün boyunca süren programda vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Vatandaşlarla bir arada

Yozgat Tanıtım Günlerinde Yozgat’ı tanıtmak için açılan stantları gezen Belediye Başkanı Köse, programın son gününde stantları ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu.
Düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri programının bir fırsat olduğuna değinen Başkan Köse, “Yozgat’ı tanıyan bilenler için aslında tekrarı, Yozgat’ı tanımayan bilmeyenler için de iyi bir fırsat olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ancak kardeşlerimizden istirhamımız olur ki, bu asıl tatlarımızı da asıl olan memleketimiz de Yozgat’ta görmeleri Yozgat’ta tatmaları dolayısı ile onları en kısa zamanda Yozgat’ımıza davet ediyoruz. Bu kültür paylaşımı aslında bilenler için de büyük bir fırsat. Yozgat tanıtım günleri boyunca başkentte Yozgat rüzgârı esti diye düşünüyorum. Yozgat’ta hayat var Yozgat’ta huzur var Yozgat’ta kardeşlik var. Yozgat’ın havası biraz sert olsa da soğuk olsa da gönülleri ısıtacak yüce insanlarımız var kıymetli hemşehrilerimiz var. Bunu düzenlediğimiz programımızda Ankaralı vatandaşlarımıza, kardeşlerimize göstermek istedik ve gösterdiğimizi umut ediyorum. Ben tekraren bu organizasyonun yapımında cumhurbaşkanı yardımcımız ve sayın adalet bakanımıza, sayın valimize milletvekillerimize, Ankara Yozgatlılar federasyonu başkanlarımıza ve Ankara’da bulunan tüm dernek başkanlarımıza emeği geçen herkese şehrim ve belediye başkanlarım adına da özellikle teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Vatandaşlarla Bir Arada
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