Vatandaşların yanında

“‘İşin gücün rast gelsin Ali’ diyen 74 yaşındaki Dilşah teyzemizin duası, bizim için her şeye bedel” diyen Kaymakam Ali Açıkgöz hizmet götürdükleri aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet edip isteklerini dinledi. Açıkgöz, “İlçemizdeki yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan vatandaşlarımıza; her gün sıcak yemek hizmetinin yanında ev temizliği hizmeti de sunuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri bu asil millete hizmetkâr kılan Rabbimize binlerce kez hamd olsun. Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi