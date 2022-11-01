Vatandaşların dikkatine

Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi takdirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi sunulan hizmetlere ilişkin nüfus müdürlüklerimizde vatandaşlarımızın randevu taleplerinde artış olmaktadır.

Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Bu nedenle çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu için bu randevularını iptal etmeleridir.

Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir.”

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