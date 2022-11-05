Vatandaşları dinledi

Bu hafta Cuma Namazını Taşköprü Mahallesi Dediklioğlu Cami'nde kılan Vali Ziya Polat, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi
05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Vali Ziya Polat, Taşköprü Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Bu hafta Cuma Namazını Taşköprü Mahallesi Dediklioğlu Cami'nde kılan Vali Ziya Polat, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi