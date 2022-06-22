Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
hafif yağmur
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.575,86
ALTIN
1.022,04
DOLAR
17,34
STERLİN
21,31
EURO
18,29

Vatandaşları bilgilendirdi

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 21 Haziran Dünya ALS Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi. Şahin, “Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) diğer ismiyle de Motor Nöron Hastalığı konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için dünyada ve ülkemizde 21 Haziran, Dünya ALS Günü olarak anılmaktadır” dedi. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Vatandaşları bilgilendirdi

ALS hastalığının, beyin ve omurilikte üst ve alt motor sinirlerin hasarıyla karakterize, ilerleyici bir hastalık olduğunu vurgulayan Şahin, “Hastalığın yüzde 90-95’ı tesadüfi (sporadik), yüzde 3-10’u ailesel (familyal) olarak ortaya çıkar. Klinik bulgular genellikle 50- 60 yaşlarında başlar. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir” ifadelerini kullandı.
BELİRTİLERİ NELERDİR
ALS hastalığının belirtilerinden bahseden Şahin, “Merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgelerinde motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalıktır. Amyotrofik lateral skleroz (ALS), aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da bilinmektedir. Başlangıç belirtileri her hastada aynı olmayabilir, genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma bozukluğu veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder. Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir. Bazı hastalarda kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir” şkelinde konuştu. 
TANISI NASIL KONUR
Hastalığın tanısı hakkında açıklama yapan Şahin, “Nörolojik muayene, Elektromiyelografi (EMG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), gerektiğinde beyin omurilik sıvı incelemesi, genetik çalışmalar, kas biyopsisi yapılabilir. Tedavisi içinse ağızdan alınan Riluzol etken maddeli tabletin hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı, hastanın ömrünü uzattığı, hastanın daha uzun süre iş görmesini sağladığı kanıtlandı. Ancak, maalesef ALS’nin henüz kesin tedavisi bulunmamaktadır. Yine de, yeni ilaç çalışmaları yoğun olarak sürmektedir. Öte yandan, hastanın mümkün olduğunca rahat ettirilmesi, normal yaşamını sürdürmesini sağlayacak tedbirler alınması çok önemlidir” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşları Bilgilendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Kadına el kalkamaz!
Kadına el kalkamaz!
Başkanlardan ziyaret
Başkanlardan ziyaret
Bozulan yollar yapıldı
Bozulan yollar yapıldı
AK kadınlar unutmadı
AK kadınlar unutmadı
iKi HECE BiNLERCE ANLAM
iKi HECE BiNLERCE ANLAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim