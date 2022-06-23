Vatandaşları ağırladı

Başkan Ünal’ı ziyarete gelen Sadık Altınok Kazım Aslan Adem Akyol ve Hasan İpek ilçede yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Ünal’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, “kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktık. Kimin bir sıkıntısı olsun bir isteği olsun ilk gelecekleri yer daima belediyemizdir. Elimizden gelenin fazlasını yaparak vatandaşlarımıza her zaman destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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