Vatandaşları ağırladı

Vatandaşlar ile bir araya gelen gelerek sohbet eden Başkan Yurtlu, “AK Parti Kadın Kolları olarak parti binamızda hemşerilerimiz ile birlikte hasbihal olduk dilek ve temennilerini dinledik. Kadın Kolları birimimizin kapısı Yozgat halkımıza her zaman açık çayımızı içmeye bekleriz.” dedi.

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