Vatandaşlar bilgilendirildi

Jandarma personelleri “5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi ( AFAD)” projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Personeller, “Ailenin önemi”, “Aile içi şiddet”, “Aile ilişkileri nasıl olmalı”, “KADES Uygulaması”, “En iyi narkotik polisi: Anne'dir”, “UYUMA projeleri” ve “Afet anında yapılması gereken davranışlar” konularında bilgilendirmede bulundu. »Haber Merkezi