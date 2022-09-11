Vatandaşlar bilgilendirildi

Jandarma personelleri “5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi ( AFAD)” projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.
Personeller, “Ailenin önemi”, “Aile içi şiddet”, “Aile ilişkileri nasıl olmalı”, “KADES Uygulaması”, “En iyi narkotik polisi: Anne'dir”, “UYUMA projeleri” ve “Afet anında yapılması gereken davranışlar” konularında bilgilendirmede bulundu. »Haber Merkezi
Jandarma personelleri “5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi ( AFAD)” projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.