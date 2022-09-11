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Vatandaşlar bilgilendirildi

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Tekkegüneyi Köyünde yaşayan vatandaşlar bilgilendirildi. 

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
Vatandaşlar bilgilendirildi

Jandarma personelleri “5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi ( AFAD)” projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.
Personeller, “Ailenin önemi”, “Aile içi şiddet”, “Aile ilişkileri nasıl olmalı”, “KADES Uygulaması”, “En iyi narkotik polisi: Anne'dir”, “UYUMA projeleri” ve “Afet anında yapılması gereken davranışlar” konularında bilgilendirmede bulundu. »Haber Merkezi 

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Vatandaşlar Bilgilendirildi
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