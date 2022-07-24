Vatandaşla bir arada

Cuma namazını Azizlibağları’nda kılan Vali Polat, namaz sonrası vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, taleplerini not aldı.

Azizli köyünü ziyaret eden Polat, babası vefat eden Azizli Köyü Muhtarı Ömer Faruk Düzgün ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi