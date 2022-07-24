Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Vatandaşla bir arada

Yozgat Valisi Ziya Polat, merkeze bağlı Azizlibağları mahallesi ve Azizli köyünü ziyaret etti.

24 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Vatandaşla bir arada

Cuma namazını Azizlibağları’nda kılan Vali Polat, namaz sonrası vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, taleplerini not aldı.
Azizli köyünü ziyaret eden Polat, babası vefat eden Azizli Köyü Muhtarı Ömer Faruk Düzgün ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşla Bir Arada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her zaman yanlarındayız'
'Her zaman yanlarındayız'
Doyasıya eğlence
Doyasıya eğlence
Köse’den ziyaret
Köse’den ziyaret
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Kurslara devam
Kurslara devam
Depo yapılacak
Depo yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim