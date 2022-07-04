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Vatandaş bilgilendirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar bayram öncesi ve bayram süresince gerçekleşecek kurban alım satım işlerinde, olası dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik bilgilendirildi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 02:20
Vatandaş bilgilendirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği personellerince, Yozgat Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi mevkiinde kurulan Yozgat Kurban Pazarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. 
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Edinilen bilgilere göre, ekiplerce hayvan sahiplerine ve kurban alımı için bölgeye gelen vatandaşlara yönelik, bayramdan önce ve bayram süresince gerçekleşecek kurban alım satım işlerinde, olası dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Ekiplerce, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresi boyunca gerçekleşebilecek her türlü dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. »Haber Merkezi 

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Vatandaş Bilgilendirildi
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