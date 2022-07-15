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‘Vatan sağ olsun’

Yozgatlı Yeşilay ailesinin, 15 Temmuz akşamı darbecilere karşı verilen kutsal mücadelede bir oğlu şehit olurken, bir oğlu da gazi oldu. "Sokağa çıkma, sana bir şey olursa biz sensiz ne yaparız" diyen eşine, "Vatan olmazsa biz de olmayız" diyen Beytullah Yeşilay şehit olurken, kardeşi Şakir Yeşilay da gazi oldu.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
‘Vatan sağ olsun’

Ankara’da inşaat işçisi olarak çalışan Beytullah ve Şakir Yeşilay kardeşler, darbecilere karşı kahramanca mücadele etti. İşten dönüşte darbe yapıldığı haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, üniversite öğrencisi olan kardeşi Şakir Yeşilay’ı da yanına alarak darbecilere karşı sokağa çıkan Beytullah Yeşilay, ateş saçan tanklara karşı kahramanca mücadele etti. Tankların etkisiz hale getirilmesinde gece boyu mücadele eden Beytullah Yeşilay yoğun ateş altında kalarak şehit olurken, kardeşi Şakir Yeşilay da vücuduna aldığı 28 şarapnel parçası ile yaralanarak gazi oldu.
‘VATANI HİÇ KİMSE BÖLEMEZ’
15 Temmuz gecesi şehit olan Beytullah Yeşilay’ın Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaşayan annesi Türkan ve babası Hacı Bekir Yeşilay ise o hain geceyi hiçbir zaman unutmadıklarını söyleyerek, “3 oğlumuz daha var, onlar da vatan için can vermeye hazırlar. Vatan, millet, bayrak sağ olsun” dedi. Yeşilay ailesinin Saraykent ilçesindeki evlerinin kapısında ay yıldızlı Türk bayrağı gururla dalgalanırken Şehit Beytullah Yeşilay’dan geriye 6 yaşındaki kızı ve eşi kaldı. Şehit annesi olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen anne Türkan Yeşilay, “Bir oğlum şehit diğeri de gazi oldu. Çok gururluyum. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile gittiler, yine olsa yine salarım. Bin tane olsa yine salarım. Vatan, millet, bayrak için yine olsa yine salarım. Vatanı hiç kimse bölemez. Üç oğlum var. Onları da salarım. Şehit annesi olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İyi ki doğmuş, iyi ki doğurmuşum ve iyi ki de şehit olmuş. Vatanı bölemeyecekler, bölünmeyecek de, hiç kimse bölemeyecek. Vatanımız, Cumhurbaşkanımız, bayrağımız sağ olsun. Bayrağımızın altındayız” dedi.
‘ALLAH BİZE ŞEHİTLİK NASİP ETTİ’
Vatan, millet için seve seve canını vermeye hazır olduğunu belirten baba Hacı Bekir Yeşilay ise “Oğlum bu yolda canını verdiği için çok mutlu ve gururluyuz. Allah bize şehitlik nasip etti. 15 Temmuz’da bir oğlum şehit, diğeri de gazi oldu. Benim oğlum görevli değildi. Benim oğlum inşaat işçisiydi. Gönüllü olarak Cumhurbaşkanımızın isteği ile gidip şehit olanlardan. Ne zaman olsa öleceğiz. Onun için gururlu bir şehitlik nasip etti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim 4 oğlan, bir de ben varım. Allah izin verirse vatan, millet, devlet ve bayrak için, Allah’ın izni ile bu vatan ve bayrak için seve seve ben de canımı vermek mecburiyetindeyim. Gönüllü olarak seve seve de giderim. Gururluyum. Vatan için canım feda. 15 Temmuz da yaklaştı. Herkesin sevinçli günü, ateş düştüğü yeri yakıyor. Vatan sağ olsun. Vatan için boynumuz kıldan ince” şeklinde konuştu. »İHA

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Vatan Sağ Olsun
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