Vatan evlatlarını ağırladılar

Sosyal tesiste düzenlenen öğle yemeği programına, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Ziya Polat, “Bu vatan şehadet şerbetini koşa koşa içenlerin sayesinde ayakta duruyor. Güneydoğuda, Irak’ta Suriye’de kardeşlerimiz şuan fedakârca mücadele veriyorlar. Allah’ın izni ile hepsini içeri alacağız. Şuan zaten terörist sayısı Türkiye’de 100’ün çok çok altına düştü. Sadece Türkiye’de olması gerekmiyor. Biz büyük bir devletiz. Suriye’de operasyon yaparız, Irak’ta da yaparız. Evvel Allah hepsinin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Tabi bu konuda emniyet güçlerimiz, jandarmamız, askerimiz fedakârca mücadele ediyor. Oradaki kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Her duamızda onlara da dua etmemiz gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Jandarma teşkilatımızın 183’üncü yılını gönülden kutluyorum. Verdikleri fedakârca başarılı hizmetlerin devam edeceğini biliyorum. Artık herhangi bir rekabet yok. Emniyetimiz, jandarmamız, askerimiz hep beraber milletimize hizmet etmek için buradayız. Hep söylüyoruz, tek cümle: ‘Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz.’” dedi.

Yemek sonrası şehit yakınları ve gaziler ile sohbet eden Vali Polat, devletin her zaman yanlarına olduğunu vurguladı.

Muhammed Üstüntaş

