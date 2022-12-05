Vali Refik Beyi unutmadılar

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, 1993-1999 yıllarında Bilecik Valiliği yapan ve Bilecik’te gerçekleştirilen birçok yatırım ve hizmette imzası bulunan merhum Vali Refik Arslan Öztürk’ün anısına düzenlenen programa katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in daveti üzerine Bilecik'e giden Saygı Öztürk, ağabeyi merhum Refik Arslan Öztürk adına düzenlenen plaketi aldıktan sonra, ağabeyi için kaleme aldığı “Vali Bey” kitabını imzaladı. Programda duygu dolu anlar yaşayan Öztürk’e Bilecik halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik ziyaretinde ağabeyi Refik Arslan Öztürk döneminde yapılan ve ismi verilen Fen Lisesi’ni gezen Öztürk, Şeyh Edebali Türbesi’nde dua ettikten sonra alanda ağabeyi Refik Arslan Öztürk tarafından yapılan çalışmaları inceledi ve aradan 23 yıl geçmesine rağmen ağabeyini unutmayan, “Bilecik'e Değer Katan” 10 isim arasında adını ekleyen Bileciklilere teşekkür etti. »Haber Merkezi