Vakıftan ödül

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı Başkanı Nizamettin Şahiner, vakıf olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Bu bağlamda imam hatip liselerinin tüm sınıfların sınıf birincilerini, 1. ve 2. dönem ayrı ayrı olmak üzere ödüllendireceklerini belirten Başkan Şahiner, “Ayrıca son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlamak için yoğun bir deneme sınavı programı uygulayacağız. İmam Hatip öğrencilerinin daha iyi yetişmeleri daha nezih ortamlarda yaşamaları için vakıf olarak her türlü gayreti göstereceğiz. Çünkü bu nesil, yaralı bir nesil, kendi öz yurdunda parya muamelesi görmüş, katsayı zulmünü yaşamış bir neslin devamıdır. Yapacağımız bu faaliyetlerin öğrencilerimize, Yozgat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

