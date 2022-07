Vaka sayısı artıyor

Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Koca, yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." »Haber Merkezi