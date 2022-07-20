Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.501,96
ALTIN
964,75
DOLAR
17,55
STERLİN
21,10
EURO
18,01
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Vaka sayısı artıyor

Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
Avrupa’daki dalganın Türkiye'de 4-5 hafta önce görülmeye başlandığını ifade eden Koca, "Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen vakalar görüyoruz. Biz de ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
Bakan Koca, yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayısı Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarih yaklaşıyor
Tarih yaklaşıyor
Teşekkür belgesi verildi
Teşekkür belgesi verildi
‘Festivalde yerinizi alın’
‘Festivalde yerinizi alın’
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
Baş sağlığı diledi
Baş sağlığı diledi
Misafirhane tamamlandı
Misafirhane tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim