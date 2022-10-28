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Uzunlu Barajı incelendi

Dünya Bankası Heyeti, Sulama Dairesi Başkanlığı, Toplulaştırma Dairesi Başkanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü heyetlerince devam eden Uzunlu Barajı Sulaması Projesi yerinde incelendi.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Uzunlu Barajı incelendi

Uzunlu Barajı Sulaması Projesini yerinde inceleyen heyetler, daha sonra Sulama Birliğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çiftçilerle bir araya gelinerek istişare toplantısı yapıldı.
Konuyla ilgili DSİ 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Dünya Bankası Heyeti, Sulama Dairesi Başkanlığı, Toplulaştırma Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğümüz heyetlerince Uzunlu Barajı Sulaması Projesinde incelemeler yapılmış ve Sulama Birliği ziyaret edilerek çiftçilerle istişare toplantısı yapılmıştır." ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi
 

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Uzunlu Barajı Incelendi
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