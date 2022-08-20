Uzun süre sonra yapılıyor

Yapılan işlemlerin ardından kilit parke döşeme işlemlerin yapılacağını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, işlemlerin en kısa zamanda biteceğini söyledi. Bağlarbaşı mahallesinin uzun süredir yol sıkıntısı yaşadığını belirten Ünal, “Bağlarbaşı mahallemizde uzun yıllardır yapılamayan ve o bölgede sıkıntılar içerisinde hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ulaştıra bilmek için çalışmalarımıza başlattık. Bağlar bölgesinde bulunan mevkiinde harita mühendisimiz Şükrü Gençekol beye tapu kadastro ölçümleri yaptırılarak kanalizasyon ve su hattı işlerinin boru döşeme işlemine başlandı. Bunun yanı sıra ölçümlerimiz neticesinde 10 metre genişliğinde ki yol açma genişletme ve kilit parke döşeme işlerine de başlanmıştır. Söz verdiğimiz gibi yapıyoruz hepsi bu insanlarımıza daha iyi hizmet edebilmek şiarıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi