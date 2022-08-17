Uzmandan uyarı

Dermatoloji Uzmanı Şen yaptığı açıklamada güneş kreminin önemine değinerek şu ifadelere kullandı: “Güneşten gelen UV ışınları ciltte kalıcı hasarlara, renk değişikliklerine, cilt lekelerine, kırışıklıklara hatta cilt kanserine bile neden olabilir. Güneşin bu zararlarından korunmanın en kolay ve etkili yolu güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmemektir.

Cilt tipine göre seçilmiş en az 50 SPF ve üzeri güneş koruyucular kullanılmalıdır.

Güneş koruyucular, dışarı çıkmadan 30 dakika önce ve cilde eşit miktarda sürülmeli, 2 saatte bir yenilenmelidir.

Özellikle güneş yoğunluğu olan 10:00 ile 16:00 saatleri arasında çok fazla dışarıda bulunmamak gereklidir.

Güneş kremleri sadece yaz aylarında değil yılın 12 ayı düzenli bir şekilde kullanılmalı, çünkü güneş kremi yaz-kış cildi korumakta ve yaşlılık belirtilerini de engellemektedir.

Güneş koruyucu seçerken mutlaka dermatolog önerisi altında cilt tipinize uygun güneş koruyucu seçilmelidir.” dedi.

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