CHP Milletvekili Keven, Yozgat Şehir Hastanesinde doluluk sağlamak amacıyla ilçe hastanelerinde uzman doktor sıkıntısı yaşandığını söyledi. Keven, “Yozgat'ta doktor açığını defalarca söylememize rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duymadı. Ancak yaşanan bir gerçek var. Yozgat Şehir Hastanesinde hasta yoğunluğu sağlayabilmek için ilçe devlet hastanelerine uzman doktor atanmıyor. Çünkü Şehir Hastaneleri modelinde kapıdan içeri giren hastanın attığı her adım yüklenici firma için para! Hastayı müşteri gibi gören bir zihniyet var. Bundan dolayı da en kolay bulunması gereken branşlarda bile ilçelerde uzman doktor yok. Yüzlerce şikâyet telefonu alıyorum. ‘Bir göz muayenesi için çıkıp Yozgat Şehir Hastanesine gitmek zorunda kalıyoruz’ diyorlar. Aşırı bir talep oluştuğu için randevu almakta da zorlanıyorlar. Örneğin Yerköy ilçemizde göz doktoru yok, kadın doğum uzmanı yok, KBB uzmanı yok, genel cerrah yok! Yani büyük bir ilçede bulunması gereken pek çok branş ilçelerimizde maalesef yok. Bunca insana bu eziyet neden reva görülüyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yozgat Şehir Hastanesinde de bazı kadroların boş olduğunu ifade eden Keven, “İktidar partisinin milletvekili ise mecburi hizmet için atanan pratisyen hekimler üzerinden reklam devşirme derdinde. Bakınız tekrar söylüyorum: Yozgat Şehir Hastanesinde kadrosu olduğu halde çalıştırılmayan, ataması yapılmayan branşlar var. Beyin cerrahı, çocuk hastalıkları uzmanı, genel cerrah, göğüs hastalıkları uzmanı, kadın doğum uzmanı, KBB, psikiyatri, çocuk kardiyoloji, endokrin, hematoloji gibi pek çok branşta ya eksik kadro var ya da hiç doktor yok. Ayrıca 230 adet sağlık teknisyeni kadrosu ise boş tutuluyor. Bunları Bakanlıktan edindiğim bilgilerle söylüyorum. Yozgat’a mecburi hizmet için atanan pratisyen hekimlerle göz boyayamazsınız. Eğer bir yetkiniz var ise bu branşlarda doktor atanmasını sağlayın.” dedi. »Haber Merkezi

